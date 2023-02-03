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مصري ينتحر بطريقة مروعة وسط الشارع (صورة)

مجتمع

مصري ينتحر بطريقة مروعة وسط الشارع (صورة)
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شهدت قرية شبرامنت بمركز أبو النمرس في محافظه الجيزة بمصر، واقعة مأساوية، حيث أقدم شاب على إنهاء حياته صعقا بواسطة محول كهربائي أمام المارة.

مصري ينتحر بطريقة مروعة وسط الشارع (صورة)
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ورصدت كاميرات المراقبة الشاب المتوفى أثناء سيرة نحو المحول الكهربائي بأحد شوارع قرية شبرامنت، وفتح كابينة المحول الكهربي وحاول نزع الأسلاك، وبعد عدة محاولات منه أصيب بصعق كهربي وفارق الحياة على الفور، وهرع الأهالي إلى الشاب المتوفى وحاول البعض إسعافه وتم نقله إلى المستشفى.

وكشف شاهد عيان، أن الشاب المتوفى مجهول الهوية ولا ينتمي إلى قرية شبرامنت، وبعد فحصة تبين أنه مختل عقليا، وأنه أثناء سيرة فتح كابينة المحول الكهربائي، وأصيب بصعق كهربي ولقي مصرعه في الحال وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.

المصدر: القاهرة 24

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