فنانة مصرية مشهورة تثير الجدل حول ارتدائها ملابس عارية (فيديو)

أثارت الفنانة المصرية غادة عبد الرازق حالة من الجدل بسبب تصريحاتها، حول طريقتها في الوصول إلى النجاح.

وأضافت غادة عبد الرازق، في حوار عبر قناة النهار، :"محدش لبسني قميص النوم غصب عني، ولبسته بمزاجي، وكان لازم البس قميص نوم، و اتصور بفساتين تبين جسمي".

وتابعت الفنانة غادة عبد الرازق: " بعض الفنانات في أفلام كان شكلهم حلو، وكانوا بيلبسوا عريان، وده كان مبرر لارتداء ملابس مكشوفة، وأنا هاجي فيهم دول أيه، دول قمرات بجد، وكانوا حلوين، وقالولي لو عايزة توصلي يا غادة حطي مكياج، والبسي زيهم قميص نوم".

المصدر: النهار