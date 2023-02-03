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الخارجية الفلسطينية: تصريحات نتنياهو تخريب للجهود الأمريكية المبذولة لوقف التصعيد

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الخارجية الفلسطينية: تصريحات نتنياهو تخريب للجهود الأمريكية المبذولة لوقف التصعيد
AP
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دانت وزارة الخارجية الفلسطينية التصريحات التي أدلى بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التي تفاخر بها بجهوده لإعادة ترتيب أولويات مبادرة السلام العربية وقلبها رأسا على عقب.

وقالت الوزارة في بيان إن "مواقف وتصريحات نتنياهو وأركان ائتلافه الحاكم معادية للسلام وعنصرية تتنكر ليس فقط لوجود شعبنا وحقوقه وإنما أيضا تتمرد على جميع الاتفاقيات الموقعة والشرعية الدولية وقراراتها والقانون الدولي وتنتهكها، وهي أيضا تأكيد جديد على غياب شريك السلام الإسرائيلي".

ورأت أن "تصريحات نتنياهو وتبجحه بمنح الفلسطينيين حكما ذاتيا تعبير عن عقليته العنصرية وانطلاقه من عنجهية القوة الغاشمة في التعامل مع قضايا شعبنا وحقوقه، واعترافا صريحا بخارطة مصالحه الاستعمارية التي ينفذها على الأرض في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية لإغلاق الباب نهائيا أمام أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض بعاصمتها القدس الشرقية".

المصدر: وزارة الخارجية الفلسطينية

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