نور الدين الطبوبي: سعيد انتهج الطريق الخطأ.. كان من المفروض أن يخاطب شعبه (فيديو)

قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، إن تونس تمر بأوضاع صعبة جدا، مؤكدا أن قيس سعيد انتهج الطريق الخطأ، حيث كان من المفروض أن يخاطب الشعب من أجل الوحدة.

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وأضاف الطبوبي، اليوم الجمعة، في كلمة ألقاها خلال انعقاد الهيئة الإدارية الوطنية على خلفية إيقاف الكاتب العام لشركة تونس للطرقات السيارة: "مقاطعة حضارية عبر عنها الشعب التونسي كان من المفترض للرئيس قيس سعيد أن يخاطب شعبه من أجل الوحدة ومن أجل إيجاد حلول للقضايا الشائكة".

وتابع: "تونس اليوم تمر بأوضاع صعبة سواء في الاحتقان والتوترات الاجتماعية، وسعيد اختار الطريق الخاطئ من خلال خطاب الترذيل وتخويف الشعب".

وأشار الطبوبي إلى أن الرئيس التونسي "سعى من خلال خطابه الأخير في ثكنة العوينة أن يقول إن القوات المسلحة مع الرئيس ومساندة له في الوقت الذي وجدت فيه هذه القوات لحماية الشعب والوطن"

وتساءل: "سعيد يتحدث عن التحرر والتحرير الوطني، ممن سيطهر الرئيس البلاد ؟ سعيد يدعو بطريقة غير مباشرة الشعب التونسي إلى الاقتداء والتحرر".

وختم الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل كلمته: "سعيد يريد سحب الأنظار عن النتايج الضئيلة والحضور الضعيف وعن فشله الذريع في الانتخابات وعن كل خياراته الاقتصادية والاجتماعية، والاتحاد لن يعطي صك على بياض لأي حاكم كان".

وفي وقت سابق، أكد الرئيس التونسي، قيس سعيد، خلال زيارة أمنية يوم الثلاثاء، أن البلاد تخوض معركة تحرير وطني للحفاظ على الدولة ومؤسساتها.

ودعا القوات الأمنية المسلحة والعسكرية إلى تطبيق القانون والتصدي إلى محاولات الاستخفاف بالدولة وتدبير الجرائم في المستقبل في عدد من المناطق.

واعتبر سعيد أن محاسبة من أجرموا في حق الوطن والشعب التونسي واجب مقدس، مشددا على أنه لا يمكن أن يترك مجرم واحد دون مساءلة، ولا بد من تطبيق القانون على الجميع على قدم المساواة، حيث أنّه لا فرق أي متقاض وآخر.

المصدر: RT