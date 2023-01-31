قيس سعيد: تونس تخوض معركة تحرير وطني للحفاظ على الدولة ومؤسساتها (فيديو)

أكد الرئيس التونسي، قيس سعيد، خلال زيارة أمنية يوم الثلاثاء، أن البلاد تخوض معركة تحرير وطني للحفاظ على الدولة ومؤسساتها.

ودعا الرئيس التونسي القوات الأمنية المسلحة والعسكرية إلى تطبيق القانون والتصدي إلى محاولات الاستخفاف بالدولة وتدبير الجرائم في المستقبل في عدد من المناطق وفق قوله.

واعتبر سعيد أن محاسبة من أجرموا في حق الوطن والشعب التونسي واجب مقدس.

وشدد على أنه لا يمكن أن يترك مجرم واحد دون مساءلة، ولا بد من تطبيق القانون على الجميع على قدم المساواة، حيث أنّه لا فرق أي متقاض وآخر.

وأضاف سعيد أنه لا يمكن التعلل من قبل جهات معينة بالإجراءات لأنها ضرورية حتى تكون المحاكمات عادلة ولكنها لا يجب أن تكون غطاء يتخفى وراءه البعض وفق تعبيره.

المصدر: وسائل إعلام تونسية