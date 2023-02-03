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محمد علي الحوثي يدين اتفاق تطبيع العلاقات بين السودان وإسرائيل

أخبار العالم العربي

محمد علي الحوثي يدين اتفاق تطبيع العلاقات بين السودان وإسرائيل
AFP
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دان القيادي في جماعة "أنصار الله" الحوثية في اليمن محمد علي الحوثي، اتفاق تطبيع العلاقات بين السودان وإسرائيل، قائلا إنه تحالف "عبري وليس عربيا".

وكتب الحوثي في تغريدة على "تويتر": "السودان يقتل اليمنيين ويسالم اليهود الإسرائيليين هذا هو تحالفهم العبري وليس العربي وهذا هو إرهابهم وإجرامهم واضح للعيان. ندين قيام مرتزقة السودان بالتطبيع، وعلى أحزاب السودان ثبات وطنيتها وعروبتها برفض ما يحصل بكل الوسائل".

وأعلنت وزارة الخارجية السودانية يوم أمس الخميس أنه تم الاتفاق على المضي قدما في سبيل تطبيع العلاقات مع إسرائيل، خلال زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين والوفد المرافق له.

بدوره، قال كوهين: "عدت للتو من السودان، وفي نهاية الزيارة يمكن أن أقول لكم إننا سنوقع اتفاق سلام هو الرابع مع إسرائيل، بعد اتفاقات السلام مع الأردن ومصر"، مضيفا: "اتفاق السلام سيقوي أمن دولة إسرائيل والاستقرار الإقليمي".

المصدر: RT

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