وزير الخارجية الإسرائيلي يكشف موعد توقيع اتفاق سلام مع السودان

أعلن وزير الخارجية الإسرائيلية إيلي كوهين مساء اليوم الخميس أنه سيتم توقيع اتفاق سلام مع الخرطوم، بعد اتمام انتقال السلطة في السودان.

وفي مؤتمر صحفي، قال كوهين: "عدت للتو من السودان، وفي نهاية الزيارة يمكن أن أقول لكم إننا سنوقع اتفاق سلام هو الرابع مع إسرائيل، بعد اتفاقات السلام مع الأردن ومصر".

وأضاف كوهين: "اتفاق السلام سيقوي أمن دولة إسرائيل والاستقرار الإقليمي".

وأردف: "السودان له أهمية استراتيجية من ناحية الحجم وعدد السكان..دولة السودان أرسلت قواتها لمقاتلة اسرائيل في حرب الأيام الستة، وكانت ممرا للسلاح إلى "حماس"، ونعود إلى السودان بثلاثة نعم..نعم للمفاوضات بين إسرائيل والسودان..نعم للاعتراف بإسرائيل..ونعم للسلام بين الدول وبين الشعوب".

واستطرد كوهين: "أبارك لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على اتفاق السلام هذا، ونشكر الرئيس الأمريكي جو بايدن..سيتم انجاز الاتفاق بعد اتمام انتقال السلطة في السودان".

وتابع: "اتفاق السلام هذا سيفتح المجال أمام علاقات سلام إضافية مع دول أخرى في المنطقة".

وأكمل: "الوضع السياسي معقد في السودان..في الوقت الذي يستطيعون فيه أن يقيموا حكومة، وهذا الأمر يمثل مصلحة للسودان وللولايات المتحدة ودول غربية وكذلك إسرائيل، وربما تحسن الأوضاع سيتيح عودة اللاجئين السودانين إلى أرضهم ( من إسرائيل)".

واعتبر كوهين أن "اتفاقيات إبراهيم مهمة للعمل ضد إيران، وكذلك الاتفاق مع السودان"، مضيفا: "الأمر الهام باتفاقيات إبراهيم واتفاق السلام مع السودان هو أننا لا نتشارك معهم حدودا جغرافية".

المصدر: RT