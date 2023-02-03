مسؤولة أممية تشيد بجهود الحكومة العراقية لمكافحة الفساد

عقد مجلس الأمن الدولي جلسة حول الوضع في العراق، أثنت خلالها الممثلة الخاصة ورئيسة بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق "يونامي" جانين هينيس بلاسخارت، على جهود الحكومة بمكافحة الفساد.

وخلال الجلسة، استمع الأعضاء إلى إحاطة عبر تقنية الفيديو، قدمتها بلاسخارت، التي أكدت أن "التحديات التي تواجه العراق لم تظهر بين ليلة وضحاها وليس هناك حكومة قادرة على حل كل المشاكل بمفردها".

ودعت الأحزاب السياسية والأطراف الفاعلة الأخرى إلى "تغليب مصلحة البلد على كافة المصالح الأخرى فالمسؤولية مشتركة، وأي حكومة ستحتاج إلى الوقت والدعم السياسي لتمضي قدما"، مشددة على "أهمية إدارة تطلعات الجمهور فالوعود الرنانة التي لا يتم الوفاء بها لها نتائج خطيرة".

وأشارت بلاسخارت إلى أن "الحوكة الجديدة تشمل 3 نساء من أصل 23، نتطلع إلى زيادة عدد النساء في مراكز صنع القرار"، مشيرة إلى أن "التغيير ذا المغزى سيستغرق وقتا، حيث لا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال التغيير الهيكلي الذي يتطلب إصلاحا اجتماعيا واقتصاديا شاملا ومؤسسات أقوى وحوكمة أفضل على جميع المستويات".

وأكدت أن "الفساد من الأسباب الجذرية التي تعرقل إدارة الشؤون العراقية على النحو الملائم، إلا أن الحكومة اتخذت خطوات عديدة بما في ذلك استعادة الأصول المسروقة، وأشجعها على المثابرة وبذل كل الجهود وبناء نظام يخدم المجتمع وليس مجموعة بعينها، مع ضمان المساءلة"، مشيرة إلى أن "الفساد تحول إلى منظومة على مر السنين".

كما أشادت بالجهود الحكومية في مكافحة الفساد وتقديم الخدمات للجمهور.

المصدر: RT + قناة "التغيير"