رئيس الوزراء العراقي يصدر توجيهات لمعالجة تهريب العملة

أصدر رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، توجيهات لمعالجة تهريب العملة والقبض على المهربين والمضاربين بسعر صرف الدولار.

وقال يحيى رسول عبدالله، الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، إن السوداني، ترأس يوم أمس الخميس اجتماعا، بحضور عدد من القادة الأمنيين، وأصدر توجيهات صارمة لمعالجة تهريب العملة وإلقاء القبض على المهربين والمضاربين بسعر صرف الدولار، ومصادرة الأموال المهربة وإخضاع السيطرات الخارجية للمراقبة والتدقيق.

كما أكد السوداني على انسيابية العمل المصرفي في المصارف والصيرفات بما يضمن حرية التداول للعملة على وفق السياقات المصرفية القانونية التي تخضع لآليات التبادل السلعي والمالي وتسهيل حصول المواطنين الراغبين بالسفر والعلاج على العملة الأجنبية، ومنع الدخلاء والمنتفعين من هذه الإجراءات.

المصدر: RT