الأردن يدين هدم السلطات الاسرائيلية منازل فلسطينيين في القدس

دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلية بهدم عدد من منازل الفلسطينيين في القدس الشرقية المحتلة، وتهجير سكانها.

وحذرت الوزارة في بيان الإدانة الصادر اليوم من الإقدام على تهجير الفلسطينييين من منازلهم في منطقة خان الأحمر، ما اعتبرته خرقا صارخا وانتهاكا جسيما للقانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة

كما استنكر الأردن الاعتداءات المستمرة التي تستهدف الوجود المسيحي في القدس، وآخرها الاعتداء الذي وقع اليوم، على كنيسة حبس المسيح في البلدة القديمة.

وشددت الوزارة على ضرورة وقف جميع الاجراءات الاحادية التي تقوض حل الدولتين وتكرس الاحتلال، وطالبت ببذل جهد جماعي لإعادة الثقة بجدوى العملية السلمية، في إطار مفاوضات جادة لتحقيق السلام العادل والشامل على اساس حل الدولتين. بما يسمح بإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على خطوط الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

المصدر: RT