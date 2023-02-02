بالفيديو.. رئيس تشاد يدخل المسجد الأقصى بحماية الشرطة الإسرائيلية

أجرى رئيس تشاد محمد ديبي، اليوم الخميس، زيارة إلى المسجد الأقصى بحماية الشرطة الإسرائيلية، قبيل افتتاح سفارة بلاده في تل أبيب.

وحسب المعلومات فإن زيارة الرئيس التشادي للأقصى حصلت يوم أمس الأربعاء، واستمرت لـ15 دقيقة.

واليوم الخميس، افتتح ديبي، في تل أبيب سفارة بلاده لدى إسرائيل، وذلك بعد قطيعة استمرت 50 عاما. ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو افتتاح السفارة بـ"لحظة تاريخية نضجت بعد سنوات من الاتصالات".

المصدر: RT