شاهد.. كشف سبب امتناع فلسطين عن التصويت للسعودية لاستضافة "كأس آسيا"
كشف رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم جبريل الرجوب، سبب عدم تصويت الاتحاد لاستضافة المملكة العربية السعودية "كأس آسيا 2027".
وقال الرجوب خلال لقاء أمس الأربعاء مع صحيفة "الرياضية" السعودية: "تحية لجميع الشعوب العربية وللشعب السعودي بملكه وولي عهده والسلطة الحاكمة وأسرة كرة القدم".
وأضاف: "واضح أن هناك خللا فنيا حصل من مندوبنا أثناء عملية التصويت. أنا شخصيا غادرت بعد انتخاب ممثلي غرب آسيا في المكتب التنفيذي لأسباب صحية طارئة، وتوجهت إلى أمين عام الاتحاد السعودي واعتذرت لأنني سأغادر فقال لي: لن يكون هناك تصويت وعلى هذا الأساس أنا غادرت".
وتابع: "واضح أن مندوبنا أخطأ وأعتقد أنها المرة الأولى التي يشارك فيها في هذا المؤتمر".
🎙️ جبريل الرجوب رئيس الاتحاد الفلسطيني لوسائل الإعلام: حصل خطأ فني تسبب في عدم التصويت للسعودية— صحيفة الرياضية (@ariyadhiah) February 1, 2023
• أنا غادرت قبل التصويت لأسباب صحية ولم أعلم أن هناك تصويت
• مندوبنا أرتكب خطأ بعدم التصويت للسعودية#السعودية2027#معا_لمستقبل_آسياpic.twitter.com/ej8qwtAtIC
وكانت قناة "الإخبارية" السعودية الرسمية قد ذكرت أن الاتحاد الفلسطيني لم يصوت للسعودية في حين صوت الاتحاد الإيراني لكرة القدم، ما أثار ردود فعل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.
فيديو | إيران تصوت للمملكة وفلسطين تمتنع.. #السعودية تفوز بتنظيم كأس أمم آسيا 2027#السعودية2027#Saudi2027#الإخبارية_رياضةpic.twitter.com/7KLlKgXgtP— الإخبارية - رياضة (@sport_ekh) February 1, 2023
وأعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن فوز السعودية بشرف استضافة نهائيات بطولة كأس آسيا لكرة القدم 2027، لأول مرة في تاريخها، خلال اجتماع الجمعية العمومية الـ33 للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، التي انعقدت في العاصمة البحرينية المنامة.
المصدر: صحيفة الرياضية