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شاهد.. كشف سبب امتناع فلسطين عن التصويت للسعودية لاستضافة "كأس آسيا"

أخبار العالم العربي

شاهد.. كشف سبب امتناع فلسطين عن التصويت للسعودية لاستضافة
جبريل الرجوب
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كشف رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم جبريل الرجوب، سبب عدم تصويت الاتحاد لاستضافة المملكة العربية السعودية "كأس آسيا 2027".

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وقال الرجوب خلال لقاء أمس الأربعاء مع صحيفة "الرياضية" السعودية: "تحية لجميع الشعوب العربية وللشعب السعودي بملكه وولي عهده والسلطة الحاكمة وأسرة كرة القدم".

وأضاف: "واضح أن هناك خللا فنيا حصل من مندوبنا أثناء عملية التصويت. أنا شخصيا غادرت بعد انتخاب ممثلي غرب آسيا في المكتب التنفيذي لأسباب صحية طارئة، وتوجهت إلى أمين عام الاتحاد السعودي واعتذرت لأنني سأغادر فقال لي: لن يكون هناك تصويت وعلى هذا الأساس أنا غادرت".

وتابع: "واضح أن مندوبنا أخطأ وأعتقد أنها المرة الأولى التي يشارك فيها في هذا المؤتمر".

وكانت قناة "الإخبارية" السعودية الرسمية قد ذكرت أن الاتحاد الفلسطيني لم يصوت للسعودية في حين صوت الاتحاد الإيراني لكرة القدم، ما أثار ردود فعل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن فوز السعودية بشرف استضافة نهائيات بطولة كأس آسيا لكرة القدم 2027، لأول مرة في تاريخها، خلال اجتماع الجمعية العمومية الـ33 للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، التي انعقدت في العاصمة البحرينية المنامة.

المصدر: صحيفة الرياضية

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