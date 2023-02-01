"أكبر ضبطية مخدرات بتاريخ الكويت".. تشكيل عصابي دولي وأكثر من 15 مليون حبة لاريكا

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية كشف "أكبر ضبطية من الحبوب المخدرة بتاريخ الكويت" بحوزة تشكيل عصابي دولي تقدر بنحو 15 مليون قرص، وأكثر من نصف طن من بوردة لاريكا المخدرة.

وقالت الداخلية الكويتية عبر موقعها الإلكتروني إن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير والدفاع بالإنابة طلال خالد الأحمد الصباح، أشرف على "فك أحراز أكبر ضبطية حبوب مخدرة كانت بحوزة تشكيل عصابي دولي تقدر بنحو 15 مليون قرص لاريكا وأكثر من نصف طن بودرة خام لمادة اللاريكا".

معالي وزير الداخلية ووكيل الوزارة يشرفان على فك احراز اكبر ضبطية من الحبوب المخدرة بتاريخ الكويت قدرت بنحو 15 مليون حبة لاريكا واكثر من نصف طن من بودرة خام اللاريكا ومعدات خاصة لكبس الأقراص pic.twitter.com/1ZhQZRdc2o — وزارة الداخلية (@Moi_kuw) February 1, 2023

وأوضحت الوزارة أن معلومات وردت إلى قطاع الأمن الجنائي ممثلا في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات "تفيد بوجود تشكيل عصابي يقوم بجلب أقراص وبودرة اللاريكا وتعبئتها في كبسولات وبيعها".

وأضافت أن مداهمة مكان التخزين قادت إلى "ضبط 4 أشخاص و15 مليون قرص لاريكا جاهزة للبيع، بالإضافة إلى نصف طن من بودرة اللاريكا وأجهزة ومعدات خاصة لكبس الأقراص وكمية ضخمة من العلب والكبسولات الفارغة مجهزة للتعبئة ومعدات مستوردة لتصنيع الخمور".

المصدر: RT