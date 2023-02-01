الإمارات.. النيابة العامة توضح عقوبة الدعوة والترويج لجمع التبرعات بدون ترخيص (فيديو)

أوضحت النيابة العامة الإماراتية على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي يوم الأربعاء، عقوبة الدعوة والترويج لجمع التبرعات بدون ترخيص.

وأشارت إلى أنه وطبقا للمادة 46 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 200000 درهم ولا تزيد على 500000 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشأ أو أدار موقعا إلكترونيا أو أشرف عليه أو نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات للدعوة أو الترويج لجمع التبرعات بدون ترخيص معتمد من السلطة المختصة أو بالمخالفة لشروط هذا الترخيص".

ويأتي نشر هذه المعلومات في إطار حملة النيابة العامة للدولة المستمرة لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع ونشر جميع التشريعات المستحدثة والمحدثة بالدولة، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون، وذلك بهدف نشر ثقافة القانون كأسلوب حياة.

المصدر: وسائل إعلام إماراتية