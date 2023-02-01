العراق.. تسريب وثيقة رسمية تتضمن توجيها بمنع تسريب أي وثيقة رسمية
تناقلت مجموعات واتساب، ومواقع التواصل الاجتماعي في العراق، وثيقة حكومية مسربة تتضمن توجيها بمنع تسريب الوثائق الرسمية.
الحكومة اصدرت قرار بكتاب رسمي سري يتضمن :— علي فرحان ali farhan 🇮🇶 (@ali_ali85farhan) February 1, 2023
معاقبة من يعمل على تسريب الكتب الرسمية ، وهذا الكتاب تسرب 👇🏻....#العراقpic.twitter.com/2Jp2cHcb75
ويتضمن الكتاب الصادر عن مكتب رئيس الحكومة العراقية، محمد شياع السوداني، توجيها حكوميا إلى مؤسسات الدولة بمعاقبة الموظفين المسؤولين عن تسريب الوثائق الرسمية، ومحاسبة كل شخص يتغاضى عن المخالفين، ولا يطبق العقوبات بحقهم.
تسريب كتاب رسمي يتضمن توجيه السوداني بمحاسبة من يقف وراء تسريب الكتب الرسمية— كتـاب المـيزان (@ketabalmezan1) February 1, 2023
#الدولارpic.twitter.com/akIZbX3BY5
والغريب، أن الكتاب الذي يتحدث عن عدم تسريب الوثائق الرسمية، سرب إلى مواقع التواصل الاجتماعي.
ويشهد العراق ظاهرة تسريب الوثائق الرسمية، حتى تلك الصادرة من أعلى السلطات في البلد.
وسخر مدونون عبر مواقع التواصل الاجتماعي من الكتاب، واعتبروه "أول مخالفة" لتوجيه رئيس الحكومة.
#ترفيهي— جمهورية حناطة (@HanataRepublic) February 1, 2023
تسريب كتاب رسمي لايقاف تسريب الكتب الرسمية pic.twitter.com/4MQddLSHHk
المصدر: RT