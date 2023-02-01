العراق.. تسريب وثيقة رسمية تتضمن توجيها بمنع تسريب أي وثيقة رسمية

تناقلت مجموعات واتساب، ومواقع التواصل الاجتماعي في العراق، وثيقة حكومية مسربة تتضمن توجيها بمنع تسريب الوثائق الرسمية.

الحكومة اصدرت قرار بكتاب رسمي سري يتضمن :

معاقبة من يعمل على تسريب الكتب الرسمية ، وهذا الكتاب تسرب 👇🏻....#العراقpic.twitter.com/2Jp2cHcb75 — علي فرحان ali farhan 🇮🇶 (@ali_ali85farhan) February 1, 2023

ويتضمن الكتاب الصادر عن مكتب رئيس الحكومة العراقية، محمد شياع السوداني، توجيها حكوميا إلى مؤسسات الدولة بمعاقبة الموظفين المسؤولين عن تسريب الوثائق الرسمية، ومحاسبة كل شخص يتغاضى عن المخالفين، ولا يطبق العقوبات بحقهم.

تسريب كتاب رسمي يتضمن توجيه السوداني بمحاسبة من يقف وراء تسريب الكتب الرسمية



#الدولارpic.twitter.com/akIZbX3BY5 — كتـاب المـيزان (@ketabalmezan1) February 1, 2023

والغريب، أن الكتاب الذي يتحدث عن عدم تسريب الوثائق الرسمية، سرب إلى مواقع التواصل الاجتماعي.

ويشهد العراق ظاهرة تسريب الوثائق الرسمية، حتى تلك الصادرة من أعلى السلطات في البلد.

وسخر مدونون عبر مواقع التواصل الاجتماعي من الكتاب، واعتبروه "أول مخالفة" لتوجيه رئيس الحكومة.

#ترفيهي

تسريب كتاب رسمي لايقاف تسريب الكتب الرسمية pic.twitter.com/4MQddLSHHk — جمهورية حناطة (@HanataRepublic) February 1, 2023

المصدر: RT