البحرين والإمارات تتفقان على تدشين منظومة ربط ثنائية

اتفقت وزارتا داخلية مملكة البحرين، ودولة الإمارات العربية المتحدة، على تدشين منظومة الربط الثنائي للأنظمة المرورية، ليكون ذلك أول مشاريع الربط الثنائي بين البلدين.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة الأمنية المشتركة بين البلدين في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، برئاسة كل من، رئيس الأمن العام البحريني الفريق، طارق بن حسن الحسن، ووكيل وزارة الداخلية الإماراتي اللواء الركن، خليفة بن حارب الخييلي، وذلك استكمالا للاجتماع الأول الذي عقد في سبتمبر 2022.

كما اتفق الطرفان خلال اجتماع اللجنة، على تسريع انجاز مشروع تطوير منظومة تبادل البيانات، وبصمات المبعدين، والبصمات المجهولة، ضمن منظومة تقنية خليجية، تعمل على ترسيخ التعاون والتنسيق بين دول مجلس التعاون.

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وأشاد رئيس الأمن العام البحريني، طارق بن حسن الحسن، بالجهود المبذولة لتوفير خدمات أمنية متطورة لمواطني البلدين، ضمن منظومة دول مجلس التعاون.

وأعرب الحسن، عن شكره لجهود فرق العمل، التي أسفرت عن إطلاق منظومة الربط الثنائي للأنظمة المرورية، مشيرا إلى أن هذا الإنجاز يعكس مستوى التعاون والتنسيق بين البلدين، وتحويل إرادة الجانبين على التطور والتحديث إلى واقع عملي، يحقق المنفعة المتبادلة ويسهم في تطوير التعاون والتنسيق في المجال المروري بشكل خاص، والمجالات الأمنية بشكل عام

ومن جانبه، أكد وكيل وزارة الداخلية الإماراتي، خليفة بن حارب الخييلي، عمق العلاقات التي تربط البلدين، وأشاد بجهود الفرق الفنية من كلا البلدين، في إنجاز مشروع الربط الثنائي للأنظمة المرورية، والذي سيسهم في تعزيز التعاون والتنسيق الأمني المشترك.

المصدر: الأيام