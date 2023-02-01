قصف صاروخي يستهدف المعسكر التركي بشمال العراق

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب بإقليم كردستان العراق، استهداف معسكر زليكان التركي الواقع في محافظة نينوى، بعدد من الصواريخ صباح اليوم الأربعاء.

وذكر بيان للجهاز أن 8 صواريخ وجهت الساعة 7:45 من صباح اليوم إلى معسكر زليكان بناحية بعشيقة التابعة لمحافظة نينوى والذي يضم قوات تركية.

وأضاف البيان أنه حسب المعلومات الأولية، سقط اثنان من الصواريخ داخل المعسكر، في حين سقطت الصواريخ الأخرى في أطرافه، دون أن تسفر عن خسائر بشرية.

من جهته تبنى "لواء أحرار العراق" العملية، مشيرا في بيان إلى أن "الوحدة الصاروخية للمقاومة الإسلامية" استهدفت المعسكر بـ"20 صاروخا من نوع "غراد" في تمام الساعة 7:36 دقيقة" من صباح اليوم.

إقرأ المزيد

وأضاف أن عملياته "مستمرة وفي تطور مستمر ولن تتوقف إلا بانسحاب المحتل (التركي) بشكل فوري وكامل"، محذرا من أنه "في حال أصر الاحتلال على البقاء فإن عملياتنا ستتوسع وتطال المواقع العسكرية داخل الأراضي التركية".

وكان "لواء أحرار العراق" قد تبنى في ديسمبر الماضي قصف المعسكر بـ 4 صواريخ "غراد".

وتقول تركيا إن قواتها تتواجد في معسكر زليكان من أجل مكافحة "حزب العمال الكردستاني".

المصدر: وسائل إعلام عراقية