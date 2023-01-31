تراجع نسبة أعداد الجرائم في لبنان خلال 2022

رغم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية المستمرة في لبنان منذ أواخر عام 2019، إلا أن أعداد الجرائم في البلاد تراجعت خلال عام 2022 الماضي، بحسب بيانات قوى الأمن الداخلي.

وقالت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في بيان إن "نسبة الجرائم الهامة تراجعت خلال عام 2022، عما كانت عليه في خلال عام 2021، وذلك على الرغم من الأزمة الاقتصادية الحادة والتي ترخي بثقلها على الأوضاع المعيشية لعناصر قوى الأمن الداخلي ضباطا ورتباء وأفرادا".

وعممت المديرية جدولا إحصائيا حول بعض الجنايات والجنح الهامة خلال العامين المذكورين، تبين فيه تراجع نسبة جرائم القتل 6.84%، عمليات السلب فتراجعت بنسبة 0.32%، السرقة الموصوفة تراجعت 19.74%، صافي السيارات المسروقة تراجع 23,38 %، صافي السيارات المسلوبة تراجع 11,6 %. أما عمليات النشل فوحدا ارتفعت بنسبة 2,86 %.

المصدر: قوى الأمن الداخلي