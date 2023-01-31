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بعد العثور على سوري مقتولا في منزله.. السفارة السورية في لبنان توضح

أخبار العالم العربي

بعد العثور على سوري مقتولا في منزله.. السفارة السورية في لبنان توضح
AFP
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نفت السفارة السورية في بيروت صحة ما تداولته مواقع إلكترونية عن العثور على موظف في السفارة السورية مقتولا بمنزله في لبنان.

وقالت السفارة في بيانها إن هذا الخبر "عار من الصحة، وأن المواطن السوري هو ضحية الجريمة وليست له أي صلة بالسفارة".

وأشارت السفارة في بيانها إلى "أنها تواصلت مع الجهات المختصة، والأمر قيد التحقيق لكشف ملابسات هذه الجريمة".

وأهابت السفارة بوسائل الإعلام "عدم تداول أي أخبار مغلوطة حول هذه الحادثة توخيا للصدقية".

وكانت مواقع إخبارية تداولت خبرا يقول إنه تم العثور اليوم على محمد أحمد بنجفيك، مقتولا في منزله في منطقة الرادوف مقابل مسجد الإمام الحسن مبنى الهدى الطابق الثاني.

وأشار الخبر المتداول إلى أن "الضحية يعمل في السفارة السورية في لبنان".

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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