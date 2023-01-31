إرجاء زيارة رئيس الإمارات المقررة إلى باكستان والكشف عن السبب

تقرر إرجاء زيارة رئيس الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، التي كانت مقررة أمس إلى جمهورية باكستان، إلى وقت لاحق، بسبب الأحوال الجوية.

وكان من المقرر أن يقوم بن زايد بزيارة رسمية أمس إلى باكستان، يبحث خلالها علاقات الصداقة والتعاون بين الإمارات وباكستان، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.

وجرى اتصال هاتفي بين الرئيس الإماراتي، ورئيس وزراء باكستان محمد شهباز شريف، ناقشا خلاله العلاقات الثنائية بين البلدين، واتفق الجانبان على أن تكون الزيارة في أقرب فرصة ممكنة.

ودانت الإمارات بشدة التفجير الإرهابي الذي استهدف مسجدا في مدينة بيشاور شمال غرب باكستان، وأسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي أن "الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية".

من ناحية أخرى، عبرت الإمارات عن تعازيها وتضامنها مع إيران، في ضحايا الزلزال الذي ضرب منطقة جبلية شمال غرب البلاد، ما أسفر عن وقوع عدد من الضحايا.

المصدر: "الإمارات اليوم"