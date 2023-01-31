"الاحتقان وصل حدا غير مسبوق".. قبائل ليبيا تهدد بخطوات تصعيدية وإغلاق حقول النفط

أعلن مجلس قبائل ليبيا أنه سيتخذ "خطوات تصعيدية خلال الأيام المقبلة" منها إغلاق الحقول النفطية والموانئ وخطوط إمداد الغاز إلى إيطاليا، خاصة بعد اتفاق روما مع حكومة الدبيبة.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن نائب رئيس المجلس الأعلى لقبائل ليبيا في النفط والغاز والمياه، السنوسي الحليق، أن "الاحتقان في الشارع الليبي وصل إلى درجة غير مسبوقة".

وقال: "القبائل الليبية ستتخذ خطوات تصعيدية خلال الأيام المقبلة، خاصة بعد الاتفاق الذي وقعته "حكومة (الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد) الدبيبة"، مع إيطاليا، وهو اتفاق وصفه بأنه "غير قانوني وغير شرعي".

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وأوضح أن تلك "الخطوات التصعيدية تتمثل في إغلاق الحقول النفطية والموانئ، وخطوط إمداد الغاز إلى إيطاليا، في كامل المناطق الواقعة في سرت وفي الجنوب الشرقي".

وقال الحليق إن "الاتفاق الذي وقعه الدبيبة، غير شرعي، وإضاعة لحقوق الليبيين، وإهدار للمال العام، كما أن الأخطاء نفسها ارتكبت في وقت سابق مع شركة "توتال" الفرنسية".

ولفت إلى أن "القبائل الليبية في الشرق تعتزم تصعيد الأمور لدرجة كبيرة، خاصة أن جميع أموال النفط تتحكم فيها أياد غير آمنة".

وشدد على أن "القبائل الليبية ستتحرك لإغلاق العديد من الحقول النفطية في الجنوب الشرقي، وفي سرت، وفي كل المناطق الواقعة شرق ليبيا".

وأكد السنوسي الحليق أن "إغلاق مجمع "مليتة" للنفط والغاز، النقطة الرئيسية لخط الغاز الرابط بين ليبيا وإيطاليا، هو خطوة أولى، بعد توقيع اتفاقية بين الدبيبة، ورئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني.

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وحسب المادة 10 من الاتفاق السياسي الموقع بين القوى السياسية الليبية، فإن "حكومة الدبيبة" غير مصرح لها بتوقيع اتفاقيات إلزامية مع دول أخرى، من شأنها وقوع التزامات على الدولة الليبية أو تتعلق بالأمن القومي الليبي.

وبحسب رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، فرحات بن قدارة، تتضمن بنود للاتفاقية إنتاج نحو 850 مليون قدم مكعبة في اليوم، وتطوير حقلين اكتشفا بالفعل وفق اتفاق عام 2008، وتطوير الاتفاقية باستثمارات تتراوح قيمتها بين 7 إلى 9 مليارات دولار إلى قطاع النفط الليبي، تحقيق صافي إيرادات للدولة يصل إلى 13 مليار دولار.

المصدر: وكالة "سبوتنيك"