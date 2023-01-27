"القوى الوطنية الليبية" تتهم "الوحدة الوطنية" ببيع أصول بشركة "مليته" لإيطاليا

حذّرت مبادرة القوى الوطنية الليبية في بيان لها حكومة الوحدة الوطنية من بيع أصول شركة "مليته" لشركة "إيني" الإيطالية، معتبرة أن "الحكومة تبيع ليبيا بأبخس الأثمان قبل رحيلها".

ووصفت "المبادرة" في بيانها الذي حصلت "عين ليبيا" على نسخة منه، حكومة الوحدة الوطنية "بحكومة الفساد"، مشيرة إلى أنها تسعى في آخر أيامها هي والمؤسسة الوطنية للنفط لترتيب ديون على شركة "مليته" للنفط والغاز، وتُقدر بـ 9 مليارات دولار لصالح شركة "إيني" الإيطالية، وذلك بسبب عدم قدرة شركة "مليته" على دفع حصة الشركة الإيطالية من الإنتاج.

ولفت البيان إلى أن حكومة الدبيبة ستقوم ببيع أصول من شركة "مليته" لصالح شركة "إيني" ومنحها امتيازات أخرى مقابل هذا المبلغ، مبينة أن تلك المبالغ يمكن تعويضها خلال فترة سنة من الإنتاج.

وتابع بيان مبادرة القوى الوطنية الليبية: "باختصار هم يبيعون ليبيا بأبخس الأثمان قبل أن يرحلوا.. وأخيرا أصبح لدينا خديوي ليبيا.. وإن غدا لناظره قريب."

يُشار إلى أن رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني تعتزم، زيارة ليبيا، يوم السبت، على رأس وفد رفيع. وفي نفس اليوم، يمكن توقيع اتفاقيات نفطية جديدة بين "إيني" والمؤسسة الوطنية للنفط، بحسب ما ذكرته وكالة "نوفا".

المصدر: عين ليبيا