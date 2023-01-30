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مقتل مصري بطريقة مروعة في إيطاليا

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مقتل مصري بطريقة مروعة في إيطاليا
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تعرض مواطن مصري لعملية قتل مروعة في مدينة سيلافيجنا الإيطالية، بالرصاص، وعثر عليه داخل داخل سيارته.

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وقال مصدر مسؤول بإيطاليا، أن ما تم تداوله من معلومات حتى الآن، هو أن المصري محمد إبراهيم يبلغ من العمر 44 عاما، حيث كان متغيبا منذ أسبوعين.

وأضاف المصدر، أن "محمد إبراهيم كان في إيطاليا لسنوات عديدة، ولم يواجه مشكلة مع القانون، وله سمعة جنائية نظيفة، والجالية الإسلامية في فيجيفانو ستهتم بإعادة جثته لأسرته"، مؤكدا أن ما حدث لغز حتى الآن، حيث إنه لم يتم التوصل للقاتل الحقيقي.

المصدر: القاهرة 24

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