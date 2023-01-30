الخارجية الفلسطينية تدعو إلى إدراج تنظيمات المستوطنين المتطرفة على قوائم الإرهاب

دانت وزارة الخارجية الفلسطينية "إرهاب المستوطنين المتصاعد ضد المواطنين الفلسطينيين"، داعية الدول إلى "إدراج تنظيمات المستوطنين المتطرفة على قوائم الإرهاب".

وقالت الخارجية في بيان "ندين بأشد العبارات إرهاب ميليشيا المستوطنين المسلحة المتصاعد ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم ومنازلهم وممتلكاتهم ومقدساتهم، والذي كان آخره ارتكاب ما يزيد على 120اعتداء خلال ليلة واحدة في منطقة جنوب نابلس، واقدامهم على إحراق منزل ومركبات وخط شعارات عنصرية في ترمسعيا، واقتحام قرية العوجا في الأغوار ومحاولة إحراق منزل، وإصابة شابين وإحراق مركبتين على يد عصابات الإرهاب الاستيطانية في قرية جالود جنوب نابلس، هذا بالإضافة لمسيراتهم الاستفزازية في البلدة القديمة بالقدس واقتحاماتهم المتواصلة للمسجد الأقصى".

وأكدت الوزارة أن "الحماية التي يوفرها المستوى السياسي في دولة الاحتلال للمستوطنين وعصاباتهم والدعم والإسناد الذي توفره الحكومة الإسرائيلية للاستيطان يشجع عناصر الإرهاب اليهودي على ارتكاب المزيد من الانتهاكات والجرائم، خاصة ما يتعلق بتوسيع عملية تسليحهم دون ضابطا أو قانون"، محذرة من "مغبة إقدام ميليشيا المستوطنين على ارتكاب جرائم كبرى أو مجازر بحق المواطنين الفلسطينيين".

وطالبت بـ"موقف دولي وأمريكي حازم وعملي لوقف التصعيد الإسرائيلي عامة واعتداءات المستوطنين وارهابهم بشكل خاص"، مضيفة: "نتابع قرارات وإجراءات دولة الاحتلال وإرهاب المستوطنين باعتبارها عقوبات جماعية موسعة وعنصرية وذلك مع مكونات المجتمع الدولي والأمم المتحدة في كل نيويورك وجنيف، وتتابعها كذلك مع الدول كافة بهدف حشد أوسع ضغط دولي على الحكومة الإسرائيلية لوقف تصعيدها الجنوني في الأوضاع في ساحة الصراع وللمطالبة بتوفير الحماية الدولية لشعبنا، والتعامل مع المنظمات الاستيطانية المتطرفة كتنظيمات إرهابية".

المصدر: وزارة الخارجية الفلسطينية