تونس.. القبض على زوجين مطلوبين بتهمة الانتماء لتنظيم إرهابي

تمكنت أجهزة مكافحة الإرهاب التابعة للحرس الوطني ببن عروس في تونس، من ضبط زوجين مطلوبين بتهمة الانتماء إلى تنظيم إرهابي.

وذكرت الإدارة العامة للحرس الوطني أن الزوجين محكوم عليهما بالسجن لمدة 7 سنوات.

وباستشارة النيابة العمومية، أذنت بإحالتهما على فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني ببن عروس لاتخاذ ما يتعين في شأنهما.

وشددت الإدارة العامة للحرس الوطني على أنها تعمل على ملاحقة العناصر الخطرة والمفتش عنها والتي تروع أمن وسلامة المواطنين.

المصدر: RT