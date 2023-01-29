التونسيون مهددون بعدم السفر في 2024

حذر رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية في تونس، شوقي قدّاس، من أن التونسيين مهددون بعدم السّفر مع حلول سنة 2024 بسبب عدم توفر جوازات السفر البيومترية.

وقال شوقي قدّاس إن منظمة الطيران المدني الدولي قررت عدم قبول جوازات السفر غير البيومترية ومنع أصحابها من المرور في المطارات.

وأبرز قداس في تصريح لـ"موزاييك" يوم السبت، أنه من الممكن تلافي هذا الموضوع بإنجاز مشروع جواز السفر البيومتري وفق المواصفات التي نصت عليها المعاهدات الدولية والقانون في هذا المجال.

المصدر: "موزاييك"