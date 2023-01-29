تونس.. السجن 8 أشهر لياسين العياري في دعوى إلياس الفخفاخ

قضت هيئة الدائرة الجناحية السادسة لدى المحكمة الابتدائية بتونس غيابيا، بسجن النائب السابق ياسين العيّاري ثمانية أشهر، على ذمة دعوى رفعها ضده رئيس الحكومة الأسبق إلياس الفخفاخ.

وتتمثل تفاصيل الحكم الصادر في حق العياري في أربعة أشهر سجنا من أجل نسبة أمور غير صحيحة إلى موظف عمومي، وبمثلها من أجل إذاعة أخبار زائفة.

ويتعلق ملف القضية بتصريحات وتدوينات صدرت عن ياسين العياري الذي اتهم فيها إلياس بتضارب المصالح إبان ترأسه للحكومة.

المصدر: "موزاييك"