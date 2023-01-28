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رئيس الوزراء المصري يعلن انتهاء أزمة تكدّس البضائع في موانئ البلاد

أخبار العالم العربي

رئيس الوزراء المصري يعلن انتهاء أزمة تكدّس البضائع في موانئ البلاد
Gettyimages.ru
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي
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أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، انتهاء أزمة تكدس البضائع في الموانئ، مشيرا إلى أن جميع المصانع عادت للعمل بكامل طاقتها ولديها الآن مواد خام تكفي لشهرين.

وقال مدبولي خلال مؤتمر صحفي إن الحكومة المصرية تتابع موقف الموانئ والبضائع.

وأكد أن الدولة عادت إلى ما قبل الأزمة، وفقا لموقع "بوابة الأهرام".

وصرح مدبولي بأن الأسعار ستنخفض في مصر خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن وكالة "ستاندرد آند بورز" ثبتت تصنيف مصر الاقتصادي، كما أن هناك عددا من التقارير تتحدث بشكل إيجابي عن الاقتصاد المصري.

المصدر: "بوابة الأهرام" المصرية

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