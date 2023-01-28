إطلاق نار على مطعم إسرائيلي جنوب أريحا والجيش الإسرائيلي يكشف التفاصيل (فيديو)

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء السبت، رسميا عن محاولة تنفيذ عملية إطلاق نار استهدفت مطعم إسرائيلي على مفرق ألموغ جنوبي أريحا.

وبحسب بيان للجيش: "بسبب عطل في السلاح تمكن فلسطيني من إطلاق رصاصة واحدة فقط والفرار من المكان دون وقوع إصابات".

وأشار إلى أن قوات الجيش والشرطة تقوم بتمشيط المكان.

وذكرت وسائل إعلام عبرية أن فلسطينيان وصلا في مركبة لتقاطع ألموغ أحدهما أطلق عيار ناري وتوقف سلاحه ثم هرب بمركبة مع مسلح آخر.

وفي أعقاب العملية أغلقت القوات الإسرائيلية مدخلي مدينة أريحا الشمالي والجنوبي.

وأفاد شهود عيان بأن القوات الإسرائيلية أغلقت شارع القدس المؤدي إلى مدخل أريحا الجنوبي أمام المواطنين، كما أغلقت المدخل الشمالي وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها ودققت في بطاقات راكبيها.

المصدر: وسائل إعلام عبرية وفلسطينية