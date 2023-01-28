اليمن.. "الحزام الأمني" تعلن إحباط مخطط لاستهداف عدن بسيارة مفخخة (صور + فيديو)

ضبطت قوات الحزام الأمني اليمنية أمس الجمعة، سيارة مفخخة قادمة من محافظة تعز وفي طريقها إلى عدن، حسبما أفاد "درع الجنوب" الموقع الرسمي للقوات المسلحة في جنوب اليمن.

إقرأ المزيد

وكشفت العمليات المركزية لقوات الحزام الأمني بأن نقطة متحركة تابعة لطوارئ حزام عدن، تمكنت من ضبط السيارة المفخخة نوع سنتافي في منطقة بئر أحمد بمديرية البريقة خلال حملة الانتشار الأمني الواسعة.

وأشارت العمليات إلى أن "قوات حزام عدن" سارعت إلى إتخاذ إجراءات السلامة المتبعة حفاظا على الأرواح، حيث أغلقت المنطقة المحيطة واستدعت الخبراء لتفكيك العبوات المزروعة في السيارة وبإشراف النيابة العامة، فيما تم نقل المتهمين إلى الحجز للتحقيق.

وصرح العميد محسن عبدالله الوالي القائد العام لـ"قوات الحزام الأمني" بأن السيارة تم تفخيخها بطريقة محكمة وحشوها بعشرات الكيلوغرامات من المتفجرات ومادة "السي فور" شديدة الانفجار لإحداث ضررا أكبر للقوات والمدينة.

#عاجل |

الحزام الأمني ينشر صورا خلال عملية تفكيك سيارة مفخخة قادمة من تعز نحو عدن#south24pic.twitter.com/OM5UK0gbRD — South24 | عربي (@South24_net) January 27, 2023

#عدن

شاهد بالفيديو هدايا شتاء عدن

الاجهزة الامنية توضح بالفيديو ال #سيارة_مفخخة التي تم ضبطها من قبل الحزام الامني في منطقة بئر احمد قادمة من مدينة التربة #تعز .. pic.twitter.com/oSCPYxvMsb — عمر الهارش (@OmarAlharsh1) January 27, 2023

المصدر: "درع الجنوب"