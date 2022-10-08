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اليمن.. ضبط قذائف وذخائر في حافلة ركاب بعدن‎‎

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اليمن.. ضبط قذائف وذخائر في حافلة ركاب بعدن‎‎
Gettyimages.ru
اليمن.. ضبط قذائف وذخائر داخل حافلة ركاب في عدن‎‎ - صورة من الارشيف -
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أعلنت قوات الحزام الأمني في عدن جنوب اليمن مساء السبت، ضبط عدد من القذائف والقنابل والذخائر شديدة الانفجار في حافلة كانت تقل عددا من الركاب بمنطقة العريش.

وقال النقيب ناصر الدهشلي قائد القطاع السابع لقوات الحزام الأمني في عدن، إن أفراد حاجز أمني في منطقة العريش التابعة لمديرية خورمكسر شرق عدن، ضبطوا 4 قذائف RBG و5 قنابل يدوية و 28 طلقة سلاح نوع 23.

وبحسب الموقع الرسمي للقوات الجنوبية، كانت المتفجرات مخبأة داخل حقيبة موجودة في حافلة على متنها 8 ركاب وتم اكتشافها أثناء تنفيذ إجراءات التفتيش.

وأوضح أن قوات الحزام الأمني فتحت تحقيقا عاجلا مع سائق الحافلة وبقية الركاب الذين برفقته، تمهيدا لإحالتهم إلى الجهات المختصة.

وجاءت هذه الواقعة عقب 24 ساعة من العثور على سيارة مفخخة في منطقة كابوتا في مديرية المنصورة شمال غرب عدن.

المصدر: وسائل إعلام يمنية

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