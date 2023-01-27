وفاة فتى فلسطيني متأثرا بإصابته قبل يومين برصاص إسرائيلي

توفي الفتى الفلسطيني وديع أبو رموز البالغ 16 عاما متأثرا بإصابته برصاص إسرائيلي قبل يومين، حسبما أعلن مركز معلومات وادي حلوة - القدس.

ونشر المركز عبر صفحته في "فيسبوك" تصريحا للمحامي محمد محمود الذي أكد وفاة أبو رموز، في مستشفى "تشعاري تصديق".

وكان الفتى أصيب برصاصة متفجرة في البطن، ووصفت إصابته منذ البداية بأنها خطيرة وغير مستقرة.

ونقل محامي المركز فراس الجبريني عن الطاقم الطبي المعالج أنه "كان من الصعب تحديد مكان النزيف في البطن بسبب تفجر الرصاصة، والتي أحدثت عدة ثقوب في المكان وبالتالي سببت النزيف الحاد".

وأشار المركز إلى أن الجريح كان مقيدا إلى سريره في المستشفى، إضافة إلى وجود قوة إسرائيلية داخل الغرفة وخارجها، رغم وضعه الصحي.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن أبو رموز أصيب مع شاب آخر، "خلال مواجهات في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، يوم الأربعاء الماضي، مع قوات الاحتلال الإسرائيلي عقب اقتحامها البلدة".

المصدر: وسائل إعلام فلسطينية