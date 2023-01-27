بعد تغريدة عن "الصحراء".. رئيس كينيا الجديد يؤكد عمق العلاقات مع المغرب

نشر رئيس كينيا الجديد وليم روتو، صورة جمعته برئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش في قمة دكار وأكد عمق العلاقات بين البلدين، وذلك بعد إعلانه سحب اعتراف بلاده بالجمهورية الصحراوية.

وخلال مشاركتهما في قمة دكار، كتب الرئيس الكيني عبر حسابه في "تويتر" أن بلاده والمغرب تتمتعان بعلاقات اقتصادية عميقة الجذور خاصة في مجالات التجارة والزراعة والصحة والسياحة والطاقة.

وأضاف: "نلتزم بتسريع وتعزيز علاقاتنا الاستراتيجية من أجل المنفعة المشتركة لمواطني البلدين".

Kenya and the Kingdom of Morocco enjoy deep-rooted economic relations especially in areas of trade, agriculture, health, tourism and energy. We commit to accelerate and strengthen our strategic ties for the shared benefit of the citizens of the two countries. pic.twitter.com/8tG6X4skoR — William Samoei Ruto, PhD (@WilliamsRuto) January 26, 2023

ويأتي ذلك بعد تغريدة سابقة نشرها روتو بعد انتخابه رئيسا، وأعلن فيها أن بلاده "قررت إلغاء اعترافها بـ "الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية"، وتتّخذ الإجراءات اللازمة للحد من وجود هذا الكيان على أراضيها".

إلا أن حساب الرئيس الكيني سحب التغريدة في وقت لاحق، حسب صحيفة "الأيام" المغربية، واحتفظ بتغريدتين أخريين تشيران إلى أن الرباط ونيروبي اتفقتا على تعزيز العلاقات الثنائية "بما في ذلك في ميادين التجارة والزراعة والصحة والسياحة والطاقة"، وأن "كينيا تدعم إطار الأمم المتحدة بوصفه الآلية الحصرية لإيجاد حل دائم للخلاف" حول الصحراء.

وقالت الصحيفة إن التغريدة المسحوبة، شكلت انتكاسة لجبهة "البورليساريو" التي تطالب باستقلال الصحراء، وأن ما زاد من الوقع المفاجئ لقرار إلغاء الاعتراف أنه أتى بعد أقل من 24 ساعة على تنصيب روتو في حفل أقيم في نيروبي وحضره زعيم جبهة "البوليساريو" إبراهيم غالي.

المصدر: صحيفة "الأيام" المغربية