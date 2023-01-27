الراحل بانعمة.. قصة الداعية السعودي الذي دعا عليه والده فأصيب بالشلل (فيديو)

توفي صباح الجمعة، الداعية السعودي عبد الله بانعمة بعد سنوات من المعاناة مع المرض.

واشتهر عبد الله بانعمة بأنه الشاب الذي تغلب على مرضه وإعاقته، ودرس العلوم الشرعية ليصبح داعية يقدم الدروس والمحاضرات الدينية بالمساجد.

وأصيب الداعية السعودي عبد الله بانعمة بشلل رباعي منذ 31 عاما، عندما كان يدرس بالصف الأول الثانوي، حيث كان في نزهة مع بعض أصدقائه وقام بالقفز في المسبح على نحو خاطئ، ما أدى لارتطامه بالأرض، وإصابته بالشلل.

وعن قصة إصابته قال الدعية السعودي عبد الله بانعمة في تصريحات سابقة له: "رفعت صوتي على والدي بعدما سألني عن التدخين.. وهنا بدأت المأساة الحقيقية، حيث دعا علي والدي دعوة ليتها ما خرجت من فمه ورغم أنه لا يقصدها إلا أنها صعدت إلى السماء مباشرة".

وأضاف الراحل عبد الله بانعمة: "قال أبي "إذا كنت تُدخن فالله يكسر رقبتك"، وأخذت الكلمات هكذا دون اهتمام ونمت، ثم صحوت في اليوم التالي وذهبت إلى المدرسة لأتفق مع أصحابي على الهروب والذهاب إلى الشاليهات للسباحة في المسبح، وعندما قفزت إلى المسبح ارتطم رأسي في الأرضية، وانكسرت رقبتي وجلست حوالي 4 دقائق تحت الماء لم أفقد خلالها الوعي ومر علي في هذا اللحظات شريط حياتي كاملا، رغم أنني أصبت بشلل رباعي".

وتابع الداعية السعودي الراحل "تنبه أخي الذي كان بصحبتي وأخرجني من المسبح بعد 15 دقيقة ونقلوني إلى المستشفى لأمكث بها 4 سنوات خضعت خلالها 16 عملية جراحية ما بين صغيرة وكبيرة".

المصدر: وسائل إعلام