إسرائيل تشن غارات جوية على غزة

شن الطيران الإسرائيلي عدة غارات على قطاع غزة، فجر اليوم الجمعة، بعد ساعات قليلة من إطلاق فصائل فلسطينية قذيفتين صاروخيتين من قطاع غزة باتجاه مدينة عسقلان ومستوطنات "الغلاف".

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له إن طائراته أغارت على "موقع عسكري تحت الأرض" تابع لحركة "حماس" يستخدم لانتاج قذائف صاروخية ويقع في المغازي وسط قطاع غزة، وذلك ردا على إطلاق قذائف صاروخية من غزة نحو إسرائيل في وقت سابق الليلة الماضية.

فيديو| لحظة قصف طيران الاحتلال لموقع لكتائب القسام بمخيم المغازي في المحافظة الوسطى بقطاع غزة. pic.twitter.com/vnYEKD79cG — فلسطين الآن (@paltimes2015) January 27, 2023

ونشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي مقطع فيديو عبر "تويتر" يظهر استهداف الطيران الإسرائيلي لمواقع في غزة، مضيفا أن "الحديث عن غارة يتوقع ان تشكل ضربة ملموسة لجهود حماس في التسلح العسكري."

#عاجل وفي هذا الفيديو الجوي التوضيحي نرصد محيط الموقع المستهدف الذي أقامته حماس الإرهابية بجوار منشات مدنية pic.twitter.com/E6mpCBRHXh — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) January 27, 2023

وأضاف البيان أنه خلال الغارة "تم رصد اطلاق ثلاث قذائف صاروخية من القطاع نحو إسرائيل حيث اعترضت القبة الحديدية إحداها بينما سقطت الثانية في منطقة مفتوحة والثالثة داخل قطاع غزة".

وذكرت تقارير أنه في أعقاب الغارات الإسرائيلية سمع دوي صافرات الإنذار بمتسوطنات "غلاف غزة" عدة مرات، فجر اليوم الجمعة.

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وأعلنت "كتائب الشهيد عز الدين القسام" التابعة لـ"حماس" أن دفاعاتها الجوية تصدت فجر اليوم الجمعة للطيران الحربي الإسرائيلي في سماء قطاع غزة بصواريخ أرض-جو وبالمضادات الأرضية.

ومساء الخميس، صرح نائب رئيس المكتب السياسي لـ"حماس"، صالح العاروري، أن إسرائيل "ستدفع ثمن المجزرة التي نفذتها في جنين ومخيمها" في إشارة إلى مقتل 9 فلسطينيين في جنين أمس، وأضاف أن "رد المقاومة لن يتأخر".

المصدر: RT + وسائل إعلام فلسطينية