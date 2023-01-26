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السعودية.. إحباط محاولة لتهريب 3 ملايين حبة كبتاغون في ألواح خشبية (فيديو)

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السعودية.. إحباط محاولة لتهريب 3 ملايين حبة كبتاغون في ألواح خشبية (فيديو)
RT
السعودية.. إحباط محاولة تهريب 3 ملايين حبة كبتاغون مخبأة في ألواح خشبية
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أعلنت السلطات السعودية إحباط محاولة لتهريب 2.972.400 حبة كبتاغون، عثر عليها في إرسالية واردة عبر البحر.

وأوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أنه وردت إرسالية للمملكة عبر منفذ ميناء الملك عبد العزيز عبارة عن ألواح خشبية، وعند خضوعها للإجراءات الجمركية، والكشف عليها عبر التقنيات الأمنية، عثر على تلك الكمية من الحبوبحيث جرى إخفاؤها داخل تجويف الألواح الخشبية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية نقلا عن الهيئة أنه وبعد إتمام عملية الضبط، جرى التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات لضمان القبض على مستقبلي المضبوطات، وتم القبض عليهما وعددهما شخصان.

وأكدت الهيئة أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، وتقف بالمرصاد أمام محاولات أرباب التهريب، وذلك تحقيقا لأمن المجتمع وحمايته من هذه الآفات.

المصدر: وكالة الأنباء السعودية

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