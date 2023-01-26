إسرائيل: إحباط عملية تهريب شحنة مخدرات ضخمة قادمة من مصر

أحبطت قوات الأمن الإسرائيلية عمليات تهريب مخدرات ضخمة بقيمة نحو مليون ونصف المليون شيكل خلال الأسبوع الجاري بالمنطقة الجنوبية المتاخمة للحدود المصرية.

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وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن المخدرات تقدر بنحو 90 كيلوغراما، وفي غضون ذلك، تم القبض على 4 أشخاص من البدو للاشتباه في تورطهم في تلك القضايا.

وعن التفاصيل، قالت وسائل الإعلام الإسرائيلية إنه تم اعتقال أربعة أشخاص بالقرب من الحدود المصرية – الإسرائيلية، الثلاثاء الماضي، للاشتباه في تورطهم في تهريب شحنة مخدرات ضخمة لداخل إسرائيل.

وأحبط الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، تهريب ما يقارب 60 كيلو غراما من المخدرات تقدر قيمتها بحوالي مليون شيكل، بالقرب من الحدود المصرية. واعتقل على الفور أربعة من سكان البدو، بزعم محاولتهم تهريب البضائع من مصر إلى إسرائيل.

وفي الأسبوع الماضي فقط، تم إحباط عملية تهريب ضخمة أخرى، بعد أن اشتبه في أن ثلاثة أشخاص حاولوا نقل حوالي 30 كيلو غراما من المخدرات، تقدر قيمتها بنحو نصف مليون شيكل.

وأشار الموقع العبري إلى أن إحباط تلك العملية الضخمة يأتي بعد حوالي أسبوع فقط من إحباط عملية تهريب ضخمة أخرى تقدر قيمتها بنصف مليون شيكل بمطار بن غوريون.

المصدر: موقع واللا