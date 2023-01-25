نيبينزيا: يمكننا إرسال الأسمدة إلى سوريا مجانا لولا "قانون قيصر" الأمريكي

أعلن مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، أن موسكو مستعدة لتوريد الأسمدة إلى سوريا بلا مقابل، لكنها لا تستطيع القيام بذلك بسبب "قانون قيصر" الأمريكي.

وقال نيبينزيا خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، يوم الأربعاء: "بلادنا على استعداد لإرسال شحنة من الأسمدة العالقة في دول الاتحاد الأوروبي بسبب العقوبات ضد روسيا، إلى دمشق بلا مقابل".

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وتابع: "ولكن اتضح، من المستحيل نقلها إلى سوريا بسبب "قانون قيصر" الذي تبنته السلطات الأمريكية، لأنها ذات الاستخدام المزدوج، كما يزعم".

وأضاف: "نآمل بأن تقدم الأمم المتحدة لنا معلومات دقيقة بشأن ما تعمله من أجل حل هذه القضية".

يذكر أن "قانون قيصر" تم تبنيه في الولايات المتحدة في عام 2020 في إطار توسيع إدارة الرئيس دونالد ترامب للعقوبات ضد سوريا على خلفية اتهاماتها لدمشق بانتهاك حقوق الإنسان.

المصدر: نوفوستي