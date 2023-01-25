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مصر.. بيان حول تفاصيل زلزال قوي شعر به عدد كبير من المواطنين

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مصر.. بيان حول تفاصيل زلزال قوي شعر به عدد كبير من المواطنين
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ضرب زلزال اليوم مناطق متفرقة من مصر، حيث سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل والتابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية اليوم الأربعاء هزة أرضية على بعد 502 كيلومتر شمال رشيد.

مصر.. بيان حول تفاصيل زلزال قوي شعر به عدد كبير من المواطنين
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وأوضح معهد البحوث الفلكية تفاصيل زلزال اليوم، حيث كان وقت الحدوث: 02:37:03 مساء بالتوقيت المحلي، بقوة: 5.87 درجة على مقياس ريختر.

وأوضح المعهد في بيان له أنه ورد للمعهد ما يفيد بالشعور بالهزة ولم يرد ما يفيد بوقوع أي خسائر في الأرواح والممتلكات.

وتداول عدد كبير من نشطاء موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك في مصر، منشورات حول شعورهم بهزة أرضية قوية.

المصدر: RT

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