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بيان رسمي يكشف تفاصيل زلزال القاهرة

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بيان رسمي يكشف تفاصيل زلزال القاهرة
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كشف عميد المعهد القومي للبحوث الفلكية جاد محمد القاضي، تفاصيل زلزال البحر المتوسط، الذي حدث في تمام 1:24:52 صباحا بالتوقيت المحلي ليوم الاثنين الموافق 21 نوفمبر الجاري في مصر.

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وأوضح القاضي، في بيان رسمي صادر للمعهد، أن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل والتابعة للمعهد وبعض المحطات الدولية سجلت يوم الاثنين الموافق 21 نوفمبر الجاري، هزة أرضية اليونان "على بعد 506 كم شمال مدينة مطروح" وكانت قوته 5.8 درجة ريختر، خط العرض 35.86 شمالًا، خط الطول 26.62 شرقًا، العمق 58 كم.

وأكد القاضي أنه لم يرد للمعهد ما يفيد الشعور بالهزة الأرضية دون وقوع أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات.

وأوضح المعهد أن زلزال اليوم شعر به بعض سكان مدن الدلتا والقاهرة الكبرى، وشدته بلغت 5.8 درجة على مقياس ريختر.

وكتب المعهد عبر صحفته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "بعد نشر البيان الأول لـ الزلزال، بدأت تتوالى اتصالات للمعهد بشعور بعض المواطنين به في بعض مدن الدلتا والقاهرة الكبرى، دون وقوع أي خسائر في الأرواح والممتلكات".

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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