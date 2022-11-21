شعر بها سكان القاهرة والإسكندرية.. هزة أرضية بقوة 6 درجات على مقياس ريختر تضرب جزيرة كريت
AFP
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أفاد المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل فجر الاثنين، بوقوع هزة أرضية بقوة 6 درجات على مقياس ريختر في جزيرة كريت اليونانية، شعر بها سكان القاهرة والإسكندرية.
وقالت صحيفة "الوطن" المصرية، إن الهزة الأرضية شعر بها سكان القاهرة والإسكندرية وعدد من محافظات شمال البلاد وبلغت قوتها 6 درجات.
وأفادت بأن مركزها كان شرق جزيرة كريت وعلى عمق 80 كيلومترا.
⚠Preliminary info: M5.7 #earthquake (#σεισμός) about 80 km NE of Ágios Nikólaos (#Greece) 6 min ago (local time 01:24:58). Updates at:— EMSC (@LastQuake) November 20, 2022
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المصدر: صحيفة "الوطن" المصرية