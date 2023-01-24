الجيش المصري يشارك في احتفالات استقلال الهند (صور)

شاركت القوات المسلحة المصرية في الاحتفالات بيوم الجمهورية، والذي يوافق اليوم الذي بدأ فيه العمل بدستور الهند عام 1950.

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وظهرت القوات المصرية خلال الاحتفالات التي أقيمت في نيودلهي، بمشاركة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بسام راضي بأن "دعوة السيسي كضيف شرف رئيسي لهذا الحدث تعكس التقارب الكبير بين الدولتين، والتقدير الشديد الذي تكنه الهند لمصر، وكذلك الاهتمام العميق من الجانب الهندي بتعزيز علاقات التعاون المشترك بين البلدين الصديقين بصفتهما من أهم الدول الصاعدة ولدورهما الحيوي في مختلف القضايا على الساحتين الإقليمية والدولية".

وأوضح راضي أن زيارة الرئيس المصري للهند تتزامن مع مرور 75 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر والهند، حيث من المقرر أن يلتقي الرئيس المصري مع عدد من المسؤولين فى الهند، وعلى رأسهم رئيس الوزراء مودي، والرئيسة دروبادي مورمو، إلى جانب عدد آخر من المسؤولين، وذلك لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية على كافة الأصعدة.

كما سيتخلل الزيارة "لقاء السيد الرئيس برؤساء وممثلي عدد من الشركات الهندية الرائدة في مختلف المجالات، وذلك لمناقشة آليات تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، واستعراض الفرص الاستثمارية الجاذبة في مصر".

المصدر: RT