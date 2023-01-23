السيسي يؤنب الإعلام: "ميصحش كده"

وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عتابا لوسائل الإعلام بشأن تناولها لتداعيات الأزمة الاقتصادية في مصر.

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وقال الرئيس السيسي خلال كلمته في احتفالية عيد الشرطة، اليوم الاثنين: "لي عتاب على الإعلام، ليه بتصوروا المصريين إنهم مرتاعين على الأكل والشرب.. ميصحش كده، إنك تبين إننا مرعوبين أوي على إيه؟ وكأن آخر الدنيا، يقولك الحاجة زادت، مبقولش إنه مش صحيح، لكنه مش آخر الدنيا في مصر، الدولة هتفضل وتكبر بينا وبتضحياتنا".

وأضاف الرئيس: "إحنا جزء من الاقتصاد العالمي، طب لما بتسمعوا في الأخبار على اقتصاديات دول كبيرة بتعاني وتتأثر، مش فيه دولة كبيرة معرضة إنها متدفعش الدين بتاعها، دي حاجة، بالمناسبة اللي بيتكلم في ده مؤسسات التمويل الدولي، وتداعياته لو حصل تهز الاقتصاد العالمي، بقول ده عشان ماشيين في طريقنا وربنا هيقدرنا، احنا جزء من الدنيا، الكلام ده محتاجين نبقى متابعين".

المصدر: RT