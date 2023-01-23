البحرين.. اعتماد نصف يوم عمل فقط في اليوم الوطني الرياضي

قررت السلطات البحرينية اعتماد نصف يوم عمل للموظفين في القطاع الحكومي بوزارات المملكة وأجهزتها المختلفة الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، خلال اليوم الوطني الرياضي.

وأصدر أحمد بن زايد الزايد، رئيس جهاز الخدمة المدنية في البحرين، توجيهات الخدمة المدنية رقم (1) لسنة 2023 تنفيذا لقرار مجلس الوزراء، بشأن اليوم الوطني الرياضي لمملكة البحرين، الموافق يوم الخميس 2 فبراير 2023، وأن يتم اعتماد هذا اليوم كنصف يوم عمل للموظفين في القطاع الحكومي بوزارات المملكة وأجهزتها المختلفة الخاضعين لقانون الخدمة المدنية رقم (48) لسنة 2010م.

وأكد الزايد بأن التوجيهات تكلف كافة الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة والأجهزة الحكومية العمل على إعداد برامج رياضية، وإفساح المجال أمام موظفيها للمشاركة في فعاليات اليوم الرياضي، من الساعة الحادية عشرة صباحا وحتى الثانية بعد الظهر، بما يكرس دور الرياضة كثقافة مجتمعية، والتنسيق مع موظفيها لضمان استمرار سير العمل بها، بما لا يؤثر على الخدمات المقدمة للجمهور.

المصدر: الوطن البحرينية