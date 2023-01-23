لبنان.. استئناف التحقيق في قضية انفجار مرفأ بيروت

أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الاثنين، بأن قاضي التحقيق في ملف انفجار مرفأ بيروت، طارق البيطار، قرر العودة لمتابعة التحقيق في هذه القضية.

وذكرت صحيفة "النهار" اللبنانية نقلا عن مصادر، أن البيطار قرر الادعاء على 8 شخصيات جديدة، بينهم مدير أمن الدولة، اللواء أنطوان صليبا، ومدير الأمن العام اللواء عباس إبراهيم.

وأضافت الصحيفة أن البيطار أخلى سبيل 5 موقوفين في القضية، وهم السوري العامل بالمرفأ، أحمد الرجبي، ومتعهد أعمال الصيانة بالمرفأ، سليم شبلي، والمدير بالمرفأ، ميشال نخول، ومدير الجمارك السابق، شفيق مرعي، ومدير عمليات المرفأ، سامي الحسين.

يذكر أن الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت يوم 4 أغسطس 2020، أدى إلى مقتل 215 شخصا وجرح 6500. ووفق السلطات، فإن الانفجار ناجم عن تخزين كميات ضخمة من نيترات الأمونيوم داخل المرفأ، من دون إجراءات وقاية، إثر اندلاع حريق لم تُعرف أسبابه. وتبيّن لاحقا أن مسؤولين على مستويات عدة كانوا على دراية بمخاطر تخزين تلك المادة القابلة للانفجار ولم يحركوا ساكنا.

وتطالب منظمات حقوقية لبنانية الأمم المتحدة بإرسال بعثة تقصي حقائق مستقلة، أمام تعثّر التحقيق المحلي.

المصدر: "النهار" + RT