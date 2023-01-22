المنقوش تهاجم الجامعة العربية وتتهمها بـ"الانحياز" وتطالب برفض "تسييس" مواثيقها

أكدت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، نجلاء المنقوش، أن الجامعة العربية أقحمت نفسها في الانحياز الواضح من إحدى الدول، مطالبة بعدم تصديق القصص بأن ليبيا أرض حرب ودمار.

وقالت المنقوش أمام الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية أعضاء جامعة الدول العربية، الذي يعقد في العاصمة الليبية طرابلس اليوم الأحد: "حكومتنا ملتزمة بإجراء الانتخابات وإنهاء المراحل الانتقالية ومصرّة على أن يكون للجامعة العربية دور في استقرار ليبيا."

وأشارت إلى أن الحكومة الليبية ترفض تسييس مواثيق الجامعة العربية، لافتة إلى أنّ هناك محاولات لكسر إراداة الليبيين وعدم تحويل التضامن العربي إلى واقع ملموس.

هذا وشكرت دول الجزائر وقطر وسلطنة عُمان على مواقفها تجاه الشعب الليبي، معبّرة في الوقت ذاته عن مؤازرتها لتونس وشعبها.

وأردفت قائلة: "عقدنا الاجتماع التشاوري العربي بنجاح رغم الصعوبات ولاشك أن الظروف الإقليمية كانت مؤثرة".

وأضافت: "استغربنا ابتداع أمانة الجامعة العربية شرط غير موجود في الميثاق واللوائح وغير مسبوق وهو أن تؤكد 14 دولة عربية حضورها كتابيا"، معتبرة أن الجامعة العربية أقحمت نفسها في الانحياز الواضح من إحدى الدول.

وتابعت في كلمتها: "نرى عقد الاجتماع في ليبيا وبأي شكل دعما للاستقرار، والحاضرون أشادوا بتمسك ليبيا بحقها في عقد الاجتماع التشاوري".

المصدر: الجماهيرية الليبية