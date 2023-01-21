مصر تدين إحراق المصحف الشريف في السويد وتوجه دعوة بهذا الخصوص

أدانت مصر بشدّة قيام أحد المتطرفين بإحراق نسخة من القرآن الكريم في العاصمة السويدية ستوكهولم، مشيرة إلى أنه "تصرف مشين يستفز مشاعر مئات الملايين من المسلمين في كافة أنحاء العالم."

وأعربت الجمهورية عن ذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية يوم 21 يناير الجاري، محذرة من مخاطر انتشار هذه الأعمال التي تسيء إلى الأديان وتؤجج خطاب الكراهية والعنف.

كما دعت الخارجية المصرية إلى إعلاء قيم التسامح والتعايش السلمي، ومنع الإساءة لجميع الأديان ومقدساتها من خلال مثل تلك الممارسات المتطرفة التي تتنافى مع قيم احترام الآخر وحرية المعتقد وحقوق الإنسان وحرياته الأساسية.

يشار إلى أنه في وقت سابق، وأمام السفارة التركية في ستوكهولم، قام زعيم حزب "هارد كورس" اليميني المتطرف راسموس بالودان - بحرق نسخة من القرآن أمام العامة خلال فعالية نظّمها لهذا الغرض.

المصدر: RT