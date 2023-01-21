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الرياض تدين وتستنكر بشدّة سماح السلطات السويدية بإحراق المصحف الشريف

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الرياض تدين وتستنكر بشدّة سماح السلطات السويدية بإحراق المصحف الشريف
Gettyimages.ru
علم المملكة العربية السعودية
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أكدت وزارة الخارجية السعودية أن المملكة تدين وتستنكر بشدّة سماح السلطات السويدية لأحد المتطرفين بإحراق نسخة من المصحف الشريف أمام السفارة التركية في ستوكهولم.

وأعربت وزارة الخارجية في بيان عن موقف المملكة الثابت الداعي إلى أهمية نشر قيم الحوار والتسامح والتعايش، ونبذ الكراهية والتطرف.

وفي وقت سابق من يوم السبت، نفذ المتطرف السويدي الدنماركي رامسوس بالودان، ما وعد به من حرق نسخة من القرآن الكريم  أمام السفارة التركية في ستوكهولم، وسط حماية كبيرة من الشرطة وحضور إعلامي كبير.

وأفاد المركز السويدي للمعلومات بأن  حرق المتطرف راسموس لنسخة من القرآن جاء متزامنا مع تظاهرات ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وتركيا شهدتها العاصمة السويدية ستوكهولم.

المصدر: واس

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