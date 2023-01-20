ابنة نصر الله تطلق تصريحات عن المرأة اللبنانية من طهران

تحدثت زينب نصر الله، ابنة أمين عام "حزب الله" اللبناني حسن نصر الله، عن دور المرأة اللبنانية بمقاومة الاحتلال، بختام مؤتمر النساء المؤثرات بطهران بحضور شخصيات نسوية سياسية وعلمية.

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وقالت زينب نصر الله: "واجهت المرأة الظلم، وأثناء احتلال بلادنا لعبت المرأة اللبنانية مثل هذا الدور المهم كما بذلت اهتماما بتربية أبناء المقاومة، و الدور الأساسي بهذا المسار يقع على عاتق النساء".

وأضافت: "المرأة في لبنان لها التأثير الأكبر في تربية الأبناء حيث تربي أطفالا مجاهدين وتقدم ابناءها للمقاومة، و كانت صابرة و مقاومة حتى عند تسلم أجساد أبنائها..المرأة اللبنانية لم تكتف بتقديم شهيد واحد، بل قدمت أكثر من ابن لجبهة المقاومة، وهذه هي النقطة الوحيدة التي عززت مقاومة لبنان".

وتابعت زينب نصر الله: "نفس المقاومة التي تسببت بتراجع العدو وقوات الاحتلال، وهذه الروح موجودة لدى نساء سوريا والبحرين واليمن وجميع دول جبهة المقاومة التي تعرضت للاحتلال و العدوان، فلديهم نماذج من النساء المقاومات، وحققت المقاومة التقدم بفضل هذه النماذج".

المصدر: "إرنا"