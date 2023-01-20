 
مباشر

لبنان يرد على تعليق حقه بالتصويت في الأمم المتحدة

أخبار العالم العربي

لبنان يرد على تعليق حقه بالتصويت في الأمم المتحدة
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ulkn

ردت الخارجية اللبنانية على تعليق حق لبنان بالتصويت في الأمم المتحدة، مؤكدة أن عملية تسديد المساهمات المترتبة ضمن ميزانية المنظمة الدولية ستتم مباشرة بما يحفظ حقوق لبنان.

إقرأ المزيد
مصر ترد على حسن نصر الله
مصر ترد على حسن نصر الله

هذا وقالت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية في بيان: "عطفا على الخبر الذي تناقلته وسائل الإعلام عن تعليق حق لبنان بالتصويت في أجهزة الأمم المتحدة، نتيجة لعدم تسديد المساهمات المترتبة ضمن ميزانية المنظمة الدولية، يهم وزارة الخارجية والمغتربين التوضيح بأن سائر المراحل الخاصّة لتسديد المبلغ المطلوب قد أُنجزت".
وأشارت إلى أنه "بعد الاتصالات التي تم إجراؤها مع كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، تبين أن عمليّة الدفع النهائية ستتم مباشرة، بما يحفظ حقوق لبنان في الأمم المتحدة".

وكان قد أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في وقت سابق اليوم، أن فنزويلا ولبنان وجنوب السودان متأخرة عن سداد مستحقات لميزانية تشغيل الأمم المتحدة، وأنها من بين 6 دول فقدت حقوقها في التصويت في الجمعية العامة المكونة من 193 عضوا".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بوتين في اجتماع مع قدامى المحاربين: في الحرب الوطنية العظمى تعددت جنسيات قوات الاحتلال ضد روسيا